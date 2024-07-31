Reuters: ВС США перестали платить зарплату осужденному в РФ сержанту Блэку

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Вооруженные силы США перестали платить зарплату сержанту Гордону Блэку, которого российский суд приговорил к колонии за угрозу убийством и кражу. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Reuters.

Американское издание ссылается на американских чиновников и подчеркивает, что выплаты остановили из-за изменения его статуса на "ограничен в гражданских полномочиях". Однако его семья продолжает пользоваться своими привилегиями, добавили СМИ.

Власти Штатов подчеркнули, что если Блэк вернется домой, то его снова смогут осудить за неприемлемое поведение.

"Так что армия собирается поступить правильно и наказать его за плохое поведение", – объяснил американский чиновник.

Военного задержали во Владивостоке 2 мая 2024 года по подозрению в избиении женщины и похищении у нее денег. Позже российский суд приговорил его к 3 годам и 9 месяцам колонии общего режима. Затем сторона защиты обжаловала его приговор.

