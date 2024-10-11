Суд в Москве продлил арест американцу Татеру по делу о нападении на правоохранителя

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мещанский суд Москвы по ходатайству следователя продлил арест американскому гражданину Джозефу Татеру, который обвиняется в применении насилия к сотруднику полиции. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы продлен срок содержания под стражей в отношении Татера Джозефа на срок 1 месяц, до 14 ноября 2024 года", – говорится в сообщении.

В августе этого года Татер был арестован на 2 месяца по делу о нападении на правоохранителя в Москве. Он устроил дебош при заселении в гостиницу в Мещанском районе после того, как ему отказали в регистрации из-за отсутствия миграционной карты. Представители отеля вызвали полицию, после прибытия правоохранителей американец ударил одного из них.

Против него возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Позже Татер заявил, что приехал в страну за политическим убежищем из-за преследований со стороны ЦРУ. Адвокат американца сообщил, что до ареста его подопечный находился в стране на законных основаниях – у него была виза.

