В России завели уголовное дело о шпионаже против француза Винатье

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV (Лоран Винатье признан в РФ иноагентом)

В отношении гражданина Франции Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом), осужденного по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, возбудили дело о шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Лефортовского суда Москвы.

В отношении француза было зарегистрировано ходатайство о продлении срока содержания под стражей по статье 276 Уголовного кодекса РФ "Шпионаж". Судебное заседание назначено на понедельник, 25 августа.

Винатье был задержан в Москве в июне 2024 года по подозрению в сборе информации в области военной деятельности РФ. По версии следствия, его интересовали данные, которые могли быть использованы против безопасности страны.

После этого суд отправил француза в СИЗО. На суде Винатьепризнал вину в сборе сведений о российской военной деятельности. В середине августа следователи завершили расследование его дела.

В октябре 2024 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Винатье к 3 годам колонии общего режима. При этом гособвинение просило суд дать ему 3,3 года, а защита ходатайствовала о назначении французу штрафа, призывая не лишать его свободы.