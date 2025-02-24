Суд оставил в силе приговор французу Винатье

Фото: ТАСС/Юлия Морозова (Лоран Винатье признан в РФ иноагентом)

Мосгорсуд оставил без изменений приговор гражданину Франции Лорану Винатье (признан в РФ иноагентом), который был осужден по делу об уклонении от исполнения обязанностей деятельности иноагента и сборе данных, передает ТАСС.

Таким образом, инстанция отклонила апелляционную жалобу стороны защиты, оставив ее без удовлетворения. Уточняется, что в данной жалобе Винатье выразил несогласие с вынесенным ему приговором. Свою позицию он аргументировал тем, что суд первой инстанции не уделил должного внимания всем смягчающим обстоятельствам.

Речь идет о том, что у Винатье отсутствовали судимости, а также о его степени доктора политических наук, наличии двоих детей на иждивении и о полном раскаянии в содеянном. В связи с этим сторона защиты просила суд изменить приговор в части отбытия французом наказания, а также пересмотреть назначенные ему сроки.

В последнем слове осужденный снова заявил о своем полном раскаянии, а также признался в "любви к России и русскому народу" и извинился за свои действия. Уточняется, что на заседании присутствовали представители генконсульства Франции.

Винатье задержали в Москве в начале июня 2024 года по подозрению в сборе сведений в области военной деятельности РФ. По версии следствия, он занимался сбором информации на протяжении нескольких лет. Его интересовали данные, которые могли быть использованы против безопасности России.

После этого суд отправил его в СИЗО. Тогда француз признал вину в сборе сведений о российской военной деятельности. В середине августа следователи завершили расследование его дела.

В октябре Замоскворецкий суд Москвы приговорил Винатье к 3 годам колонии общего режима. При этом гособвинение просило суд дать ему 3,3 года, а защита ходатайствовала о назначении французу штрафа, призывая не лишать его свободы.

