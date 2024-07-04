Французский иноагент Винатье на суде признался в любви к России

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" (Лоран Винатье признан в РФ иноагентом)

Гражданин Франции Лоран Винатье (признан в РФ иноагентом), обвиняемый в сборе сведений о военной деятельности РФ, признался в любви к России, передает РИА Новости.

Выступая по видеосвязи в суде, который рассматривал жалобу на его арест, он обратил внимание на то, что его жена русская и все друзья проживают в Москве.

Я люблю Россию. Моя жизнь связана с Россией", – сказал он.

Винатье также рассказал, что понимал, что ему нужно зарегистрироваться как иностранному агенту. По его словам, он никогда не использовал свою деятельность против РФ. Мосгорсуд, тем не менее, отказался отпустить Винатье из СИЗО. Постановление Замоскворецкого районного суда оставили без изменения.

Защита просила смягчить меру пресечения на домашний арест, залог или запрет определенных действий.

В начале июня Винатье задержали в Москве. На него завели дело по статье "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах".

Замоскворецкий районный суд отправил его в СИЗО до 5 августа. В суде он признал вину.

