СК завершил расследование уголовного дела в отношении француза Винатье

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" (Лоран Винатье признан в РФ иноагентом)

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении гражданина Франции Лоран Винатье (признан в РФ иноагентом), сообщается в телеграм-канале столичного СК.

Француза обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. Уголовное дело передали в суд.



На протяжении нескольких лет Винатье не предоставлял в уполномоченный орган документы, необходимые для включения в реестр иностранных агентов, и незаконно собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности России. В этих целях обвиняемый посещал территорию страны, в том числе Москву, где проводил встречи с российскими гражданами.



Его преступную деятельность пресекли в ходе совместной работы следователей столичного СК и ФСБ России. В ходе допроса обвиняемый признал вину в полном объеме.

31 июля Замоскворецкий суд Москвы принял решение о продлении ареста Винатье до 5 сентября. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя. Кроме того, до той же даты было решено продлить и срок следствия по делу француза.

Винатье задержали в Москве в начале июня по подозрению в сборе сведений в области военной деятельности РФ. После этого суд отправил его в СИЗО.

