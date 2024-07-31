Суд в Москве продлил арест француза Винатье

Фото: ТАСС Лоран Винатье (признан в РФ иноагентом)/Софья Сандурская

Замоскворецкий суд Москвы принял решение о продлении срока содержания под стражей гражданина Франции Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом), который был арестован за нарушение правил деятельности иностранного агента на территории России, сообщает ТАСС.

В соответствии с решением инстанции, срок ареста Винатье был продлен до 5 сентября. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя.

Кроме того, до той же даты было решено продлить и срок следствия по делу француза.

Винатье задержали в Москве в начале июня по подозрению в сборе сведений в области военной деятельности РФ. На него завели дело по статье "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах".

По данным следователей, задержанный занимался сбором информации на протяжении нескольких лет. Его интересовали данные, которые могли быть использованы против безопасности России.

После этого Замоскворецкий районный суд отправил его в СИЗО на срок до 5 августа. При этом француз признал вину в сборе сведений о российской военной деятельности.

