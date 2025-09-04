ФСБ задержала агента СБУ в Херсонской области

Фото: depositphotos/Grigorenko

Силовики задержали в Херсонской области 35-летнего агента Службы безопасности Украины (СБУ), который занимался шпионажем в отношении подразделений Вооруженных сил России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным службы, мужчина был завербован через WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) сотрудником СБУ. Ему он на систематической основе передавал сведения о местах дислокации военнослужащих и военной техники ВС РФ.

По данному факту следственным отделом УФСБ по области возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу.

Ранее житель Запорожской области получил пожизненное лишение свободы за диверсию и шпионаж в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.

Мужчина передал данные о месте дислокации личного состава и военной техники ВС РФ, в том числе и зенитно-ракетной установки. По предоставленным координатам ВСУ ударили из РСЗО HIMARS.