Посол КНР в РФ заявил, что Пекин готов поставлять Москве запчасти для самолетов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Китай готов поставлять российским авиакомпаниям запчасти для самолетов. Об этом ТАСС заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

По его словам, сейчас идет работа над этим вопросом. Он также подчеркнул, что никаких ограничений со стороны Китая нет.

Ранее появилась информация, что Минпромторг изучит возможность производства запчастей для иностранных самолетов в РФ, чтобы своевременно ремонтировать сохраненные в РФ Boeing и Airbus.

Уточняется, что ведомство попросило авиаперевозчиков и сервисные компании предоставить данные по номенклатуре и количеству требуемых запчастей. В свою очередь, Росавиация направила в компании такую просьбу.

До этого сообщалось, что "Аэрофлот" планирует заказать у Объединенной авиастроительной корпорации 300 самолетов. Якобы соответствующий рамочный договор стороны собираются подписать на Петербургском экономическом форуме. Парк авиаперевозчика пополнят лайнеры Superjet 100, МС-21 и Ту-214.

