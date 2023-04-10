"Аэрофлот" впервые отправил самолет для ремонта в Иран – СМИ

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Российская авиакомпания "Аэрофлот" на фоне западных санкций впервые в истории отправила свой самолет на техническое обслуживание в Иран, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к перевозчику.

По их данным, 5 апреля Airbus A330-300 с регистрационным номером RA-73700 перелетел в Тегеран, где его обслужат специалисты крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air.

Возможность ремонта в Иране авиакомпания обсуждала несколько месяцев. По информации издания, основная задача отправки A330 – обслуживание стоек шасси самолета. До сих пор "Аэрофлот" использовал для этого мощности других провайдеров, в частности гонконгской HAECO.

Летом 2021 года российский перевозчик подписал новое долгосрочное соглашение по обслуживанию и капремонту компонентов самолетов с этой компанией, однако санкции, принятые в ответ на проведение Россией СВО на Украине, затронули услуги ремонта и поставки запчастей РФ.

Ранее сообщалось, что Турция и Россия могут начать консультации по проблеме обслуживания самолетов из-за санкций США. В профильных турецких компаниях не было официальных уведомлений о рисках обслуживания российских лайнеров.

Спикер из турецкой авиакомпании сказал, что рынок России является значимым для организации. Поэтому при появлении рисков могут быть проведены соответствующие консультации, которые входят в рамки рабочего процесса. Однако на данный момент проблем нет.

До этого сообщалось, что крупная турецкая компания Havaş может перестать обслуживать в аэропортах импортные самолеты, которые находятся в парках у авиакомпаний из России, Белоруссии, Ирана.

Больше всего в перечне самолетов "Аэрофлота", также есть лайнеры авиакомпаний AirBridgeCargo, Azur Air, I Fly, Pegas Fly, "Победа", "Россия", S7, Utair, "Уральские авиалинии", Red Wings, Nordwind и "Ямал", белорусской "Белавиа" и иранских Iran Air и Mahan Airlines.



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