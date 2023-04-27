Россия и Турция договорились об увеличении объема туристических авиаперевозок – Путин

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Российская и турецкая стороны договорились об увеличении количества авиарейсов между двумя государствами. Об этом рассказал Владимир Путин после телефонных переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам главы государства, обе страны заинтересованы в развитии взаимоотношений в сфере туризма. Путин обратил внимание, что граждане РФ часто приезжают на турецкие курорты. Только в 2022 году страну посетили более 5 миллионов россиян, добавил он.

"Разумеется, важно создавать благоприятные условия для поездок между двумя странами, и в этом контексте мы договорились об увеличении объема двусторонних авиаперевозок", – цитирует ТАСС российского лидера.

Ранее польские СМИ сообщили, что туристы из России летают на самолетах иностранных авиакомпаний, совершая перелеты в том числе и в небе над Польшей, несмотря на введенные запреты.

Отмечалось, что россияне продолжают летать в Турцию. При перевозке граждан РФ из Москвы и Санкт-Петербурга в Стамбул или Анталию авиакомпания Turkish Airlines использует польское небо. По информации СМИ, средиземноморское побережье Турции пользуется популярностью у российских туристов, и ситуация на Украине и ограничения не останавливают их от посещения турецких курортов.



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