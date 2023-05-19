Грузия разрешила полеты российской авиакомпании Red Wings

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Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение на полеты российской авиакомпании Red Wings, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Авиарейсы Red Wings по направлениям Сочи – Тбилиси – Сочи и Москва – Кутаиси – Москва стартуют с июня. Как уточнили в уведомлении, авиакомпания не находится под санкциями Евросоюза.

Владимир Путин подписал 10 мая указ, отменяющий запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию. Президент также снял визовые обязательства для граждан Грузии, пребывающих в Россию. Теперь они могут находиться без визы в РФ до 90 дней.

Ранее из аэропорта Внуково вылетел первый самолет по маршруту Москва – Тбилиси. Рейс вылетел без задержки. Первые пассажиры приветствовали возобновление авиасообщения между Россией и Грузией.

До этого грузинская авиакомпания Georgian Airways начала продажи билетов на рейсы в Россию. Первый перелет будет осуществлен 20 мая, цена билетов стартует от 26 тысяч рублей.