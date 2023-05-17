В посольстве РФ сообщили о работе над восстановлением прямого авиасообщения с Индонезией

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Российская дипмиссия в Индонезии прорабатывает вопрос возобновления прямого авиасообщения между странами. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на посольство РФ.

"Вопрос о запуске прямых рейсов и чартеров находится в проработке", – уточнили в диппредставительстве.

Как отметили в посольстве, в настоящее время на Бали находится более 40 тысяч россиян, включая туристов и постоянно проживающих там граждан.

По данным дипмиссии Индонезии в России, в январе этого года страна приняла более 23 тысяч туристов из России. Однако источники журналистов рассказали, что у российских авиакомпаний нет планов запуска прямых рейсов в Индонезию в этом сезоне.

Ранее в Индонезии рассказали, что прибывшим на Бали иностранцам будет выдана брошюра о правилах поведения под названием "Что можно и чего нельзя делать". По мнению властей, такой метод распространения информации способствует исключению вербального общения с иностранцами.

До этого российских туристов в Индонезии предупредили о запрете на работу на Бали. На острове выставили рекламные щиты, на которых указано, что при выявлении нарушений законов последующий въезд на остров также будет запрещен.