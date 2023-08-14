Nordwind Airlines перевезет из Антальи пассажиров задержанных рейсов Red Wings

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Российская авиакомпания Nordwind Airlines перевезет пассажиров задержанных рейсов Red Wings из Антальи. Об этом сообщается в телеграм-канале Росавиации.

"Предварительно, вылет из Екатеринбурга в Анталью планируется в 16:00 по московскому времени, из Антальи в Екатеринбург – в 23:15 по московскому времени", – говорится в сообщении.

До этого в Росавиации сообщали о предварительной договоренности по перевозке части пассажиров авиакомпанией "Икар".

Между тем транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров рейсов авиакомпании Red Wings. Представители ведомства изучат все обстоятельства инцидента и при наличии оснований примут меры, сообщается в телеграм-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Предварительной причиной задержек рейсов стала техническая неисправность воздушных судов. Всех пассажиров разместили в гостиницах. В прокуратуре уточнили, что вылеты запланированы на 14 августа.

Ранее сообщалось, что 16 июля в аэропортах Москвы задержали и отменили 18 рейсов. В аэропорте Внуково были задержаны два рейса и отменены шесть. В аэропорте Домодедово семь рейсов задержали и один отменили.

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