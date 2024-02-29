Путин поручил продлить программы поддержки 10 "отстающих" регионов на шесть лет

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Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию поручил продлить программы поддержки 10 "отстающих" регионов на шесть лет.



В список субъектов в 2024 году входят Алтай, Карелия, Тыва, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Калмыкия, Курганская и Псковская области. Путин пояснил, что программы социально-экономического развития там реализуются в связи с низкой бюджетной обеспеченностью.

"Я прошу правительство продлить действие этих программ еще на шесть лет", – сказал глава государства.

Президент обратил внимание, что к 2030 году все регионы РФ должны стать более экономически самостоятельными. Он подчеркнул, что создание таких условий является вопросом справедливости и равных возможностей для самореализации граждан.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию Путин также поручил правительству РФ подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья в регионах страны. Он рекомендовал не снижать динамики, которой удалось достичь за последние шесть лет.

