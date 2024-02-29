29 февраля, 14:27Политика
Путин поручил продлить программы поддержки 10 "отстающих" регионов на шесть лет
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию поручил продлить программы поддержки 10 "отстающих" регионов на шесть лет.
В список субъектов в 2024 году входят Алтай, Карелия, Тыва, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Калмыкия, Курганская и Псковская области. Путин пояснил, что программы социально-экономического развития там реализуются в связи с низкой бюджетной обеспеченностью.
"Я прошу правительство продлить действие этих программ еще на шесть лет", – сказал глава государства.
Президент обратил внимание, что к 2030 году все регионы РФ должны стать более экономически самостоятельными. Он подчеркнул, что создание таких условий является вопросом справедливости и равных возможностей для самореализации граждан.
В ходе оглашения послания Федеральному собранию Путин также поручил правительству РФ подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья в регионах страны. Он рекомендовал не снижать динамики, которой удалось достичь за последние шесть лет.
Читайте также
- Путин поручил распространить льготную ипотеку в новых регионах РФ на вторичку
- Путин объявил о запуске нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь"