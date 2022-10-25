В Белом доме оценили письмо конгрессменов с призывом к переговорам с Россией

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Белый дом получил письмо американских конгрессменов с призывом к переговорам с Россией, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

Он отметил, что в Белом доме уважают точку зрения законодателей, однако переговоры невозможны без участия Киева, который, по словам Кирби, пока не готов к диалогу.

Он (Зеленский. – Прим. ред.) не считает, что сейчас время <...> договариваться с [Владимиром] Путиным. Мы уважаем это мнение", – приводит слова американского чиновника РИА Новости.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что группа из 30 конгрессменов-демократов призвала президента Соединенных Штатов Джо Байдена резко изменить стратегию в отношении Украины и перейти к прямым переговорам с Москвой.

В письме, направленном в Белый дом, политики предложили объединить военную поддержку Киеву с "активным дипломатическим нажимом" и удвоить усилия по поиску реалистичных рамок для прекращения огня. Законодатели также указали, что катастрофические последствия войны все больше ощущаются за пределами Украины.

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