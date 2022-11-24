Небензя призвал Зеленского к очному участию в заседании СБ ООН

Фото: ТАСС/EPA/JUSTIN LANE

Участие президента Украины Владимира Зеленского в заседании Совбеза ООН должно быть очным, заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.

На срочном заседании СБ Организации Объединенных Наций в ночь на четверг, 24 ноября, Зеленский выступал вторым по списку, в видеоформате.

Небензя пришел на заседание во время выступления Зеленского. Дипломат напомнил, что Россия неоднократно указывала то, что участие президента Украины в заседаниях Совбеза в видеоформате является нарушением процедуры.

"Мы уже неоднократно подчеркивали, что мы не против его (Зеленского. – Прим. ред.) участия, но это участие должно быть очным. Этого требуют правила, которые уже более 75 лет регулируют работу СБ", – приводит слова Небензи ТАСС.

В ходе заседания Совбеза ООН российский постпред также заявил, что накачка Украины оружием ведет к гибели мирных жителей не только в Донбассе, но и в украинских городах.

"Сегодня украинские пользователи выложили в интернет фотографии ракет, попавших в жилые дома в Киеве и Ижгороде, и оказалось, что это американские ракеты ПВО, поставляемые Киеву. Хочу обратить на это внимание наших западных коллег", – заявил Небензя.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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