01:42Политика
Небензя призвал Зеленского к очному участию в заседании СБ ООН
Фото: ТАСС/EPA/JUSTIN LANE
Участие президента Украины Владимира Зеленского в заседании Совбеза ООН должно быть очным, заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.
На срочном заседании СБ Организации Объединенных Наций в ночь на четверг, 24 ноября, Зеленский выступал вторым по списку, в видеоформате.
Небензя пришел на заседание во время выступления Зеленского. Дипломат напомнил, что Россия неоднократно указывала то, что участие президента Украины в заседаниях Совбеза в видеоформате является нарушением процедуры.
"Мы уже неоднократно подчеркивали, что мы не против его (Зеленского. – Прим. ред.) участия, но это участие должно быть очным. Этого требуют правила, которые уже более 75 лет регулируют работу СБ", – приводит слова Небензи ТАСС.
В ходе заседания Совбеза ООН российский постпред также заявил, что накачка Украины оружием ведет к гибели мирных жителей не только в Донбассе, но и в украинских городах.
"Сегодня украинские пользователи выложили в интернет фотографии ракет, попавших в жилые дома в Киеве и Ижгороде, и оказалось, что это американские ракеты ПВО, поставляемые Киеву. Хочу обратить на это внимание наших западных коллег", – заявил Небензя.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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