Байден отменяет визит в Австралию на фоне ситуации с госдолгом США – СМИ

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Президент США Джо Байден откажется от поездки в Сидней на саммит лидеров Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), который состоится 24 мая, из-за переговоров с Конгрессом насчет госдолга США. Об этом сообщает телекомпания NBC.

По данным телеканала, Байден вернется в Вашингтон после саммита Группы семи (G7) в Хиросиме, который пройдет 19-21 мая.

"Президент Джо Байден прервет визит в Азию, поскольку стремление заключить сделку по повышению лимита заимствований страны становится все более актуальной", – указано в сообщении.

Ранее планировалось, что Байден будет участвовать во встрече руководителей стран Четырехстороннего диалога по безопасности в Австралии, где будут обсуждаться "провокационные действия Китая в регионе".

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее подтвердила, что стране грозит состояние дефолта уже 1 июня. В первую очередь письмо с данным предупреждением она отправила спикеру палаты представителей конгресса республиканцу Кевину Маккарти.

Байден до этого заявлял, что потенциальный дефолт в случае провала переговоров по повышению потолка госдолга окажется разрушительным для экономики страны.