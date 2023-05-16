Экономист объяснил, почему объявление дефолта в США невозможно

Министр финансов США Джанет Йеллен 15 мая подтвердила, что дефолт в стране может случиться уже 1 июня. Чтобы этого не произошло, президент Штатов Джо Байден пытается договориться с конгрессом о повышении лимита госдолга, но пока безуспешно. Грозит ли США дефолт и как он может отразиться на российской и мировой экономике – в материале Москвы 24.

Пустой кошелек

Министр финансов США Джанет Йеллен 15 мая разослала письмо с предупреждением об угрозе дефолта руководству конгресса. В нем сказано, что уже к 1 июня у казначейства могут закончиться наличные и бюджет не сможет покрывать все потребности страны.





из письма министра финансов США Джанет Йеллен Мы все еще считаем следующее: министерство финансов, скорее всего, окажется не в состоянии удовлетворять все обязательства правительства, если конгресс не примет меры по повышению или приостановке действия потолка госдолга к началу июня и потенциально к 1 июня.

В настоящее время госдолг Штатов составляет примерно 31,4 триллиона долларов. О риске дефолта бюджетное управление конгресса США предупредило еще в середине февраля 2023 года. В тот момент, по их расчетам, правительству стало бы нечем гасить свои обязательства в июле-сентябре. Однако в начале мая Джанет Йеллен впервые объявила, что дефолт может наступить уже 1 июня.

По ее словам, если это произойдет, наступит экономическая катастрофа для страны и всего мира. Экстраординарные меры, чтобы этого избежать, уже заканчиваются, предупредила глава Минфина.

Республиканцы, у которых большинство в конгрессе, согласны поднять лимит госдолга на 1,5 триллиона только при условии сокращения расходов на 4,5 триллиона. Демократы во главе с Джо Байденом на это не согласны: они требуют увеличить предельный размер госдолга без предварительных условий. При этом президент США 15 мая отметил, что пока никакого прогресса на переговорах с конгрессом о повышении потолка нет.



Госдолг США сложился из-за того, что власти постоянно берут взаймы для покрытия дефицита бюджета и выполнения всех обязательств. Он (госдолг) делится на две группы – внутриправительственный (перед собственными учреждениями) и публичный (перед физлицами, корпорациями и иностранными правительствами). По данным Минфина США, из зарубежных стран Штаты больше всего задолжали Японии – более триллиона долларов. В тройке лидеров Китай (870 миллиардов) и Великобритания (645 миллиардов).



Ситуация очень беспокоит американский бизнес. По словам главы Национального экономического совета Белого дома Лаэлы Брейнард, дефолт приведет к повышению стоимости кредитов на машины и жилье, займов для малого бизнеса и даже правительства США. Кроме того, если он наступит на длительный срок, это грозит падением ВВП на 6,1% и потерей 8,3 миллиона рабочих мест.

При этом даже на грани экономической катастрофы для собственной страны американские власти не забывают о помощи Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби на брифинге 12 мая отметил, что денежная поддержка Киева даже в случае дефолта продлится до конца финансового года, который завершается в Штатах 30 сентября.

Апокалипсис отменяется?

Дефолт в США потребует переустройства всей экономической системы, этот процесс будет крайне болезненным для всего мира. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Произойдет отказ от доллара, повальные неплатежи, автоматическое банкротство Европы. Полный апокалипсис в банковской и финансовой сферах со всеми вытекающими непредсказуемыми последствиями и резкое падение качества и уровня жизни практически во всем мире.

В случае американского дефолта его последствия заденут и Россию даже с учетом того, что из-за санкций США и Евросоюза мы отрезаны от части мировой финансовой системы, указал экономист.

"Просто эпицентр будет не в нашей стране. Нас заденет по касательной через быстроразвивающиеся страны, на сотрудничество с которыми мы сейчас ориентируемся в торговых и логистических отношениях. Например, Китай ограничит торговлю, цены на сырье резко снизятся на какое-то время, и это приведет к сокращению доходов российского бюджета", – пояснил Ордов.

Совершенно очевидно, что американцы давно живут не по средствам. Это видно по дефициту бюджета США, который систематически растет и приводит к увеличению госдолга, указал Ордов.

"Жизнь взаймы очень заразительна. Если вы можете просто "печатать" деньги и покупать на них все, что хотите, отказаться от этого соблазна практически невозможно. Все пришло к тому, что сейчас это стало неподъемной ношей не столько для США, сколько для мировой экономики", – отметил эксперт.

Однако Ордов подчеркнул, что не верит в объявление дефолта Штатами. Такое развитие событие специалист назвал "утопией".





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Этот сценарий нисколько нереален, ведь это связано в том числе и с выплатами пенсий и зарплат. Плюс американцы обычно хранят свои сбережения в акциях, и целое поколение, а то и не одно, может потерять все деньги. Поэтому дефолт здесь в принципе невозможен, там все же сидят здравомыслящие люди.

"У США долг в долларах, а их они могут "напечатать" в неограниченных количествах. А с появлением электронных денег теперь это и вовсе не связано с производительностью станка. Так что дефолт в США – это утопия", – объяснил Ордов.

Кроме экономической стороны проблемы, немалую роль здесь играет политика, отметил эксперт. Навязывая свои условия по изменению лимита госдолга, республиканцы просто пытаются шантажировать демократов, тем самым укрепляя собственные позиции, резюмировал Ордов.

