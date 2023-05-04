Затяжной дефолт в США может привести к падению ВВП на 6,1% – Белый дом

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Длительный дефолт в США может привести к падению ВВП страны на 6,1% и потере 8,3 миллионов рабочих мест. Об этом со ссылкой на аналитический материал, составленный Советом экономических консультантов при Белом доме сообщает ТАСС.

"Преодоление потолка госдолга США, вероятно, нанесет серьезный ущерб экономике США", – указано в документе.

Согласно анализу, в случае, если правительство США объявит дефолт по своим обязательствам перед кредиторами, подрядчиками и гражданами, то экономика страны стремительно пойдет в обратном направлении. Эксперты предупреждают, что тяжесть потерь будет зависеть от продолжительности дефолта.

Кроме того, по мнению Совета экономических консультантов, рост количества рабочих мест сменится их потерей, которые будут исчисляться миллионами.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не будет договариваться с конгрессом о госдолге страны. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, он четко обозначил, что предотвращение дефолта – это обязанность конгресса, а не вопрос торга.

Минфин США заявил, что через месяц может оказаться не в состоянии обслуживать госдолг