Глава Минфина США сообщила, что страна может столкнуться с дефолтом уже 1 июня

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Глава американского Минфина Джанет Йеллен подтвердила, что Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом 1 июня в том случае, если не удастся добиться повышения потолка госдолга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Йеллен в адрес руководства Конгресса США.

Так, по оценке Минфина, ведомство не сможет более выполнять свои обязательства, если Конгресс не найдет решение к началу июня, возможно, даже к 1 июня.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что команда спикера палаты представителей США Кевина Маккарти "отбросила назад" переговоры с администрацией касательно проблемы госдолга Соединенных Штатов.

До этого американский президент Джо Байден выразил уверенность, что он придет к договоренности с республиканцами о повышении потолка госдолга и не допустит дефолта в стране.