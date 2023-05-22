США на фоне ситуации с госдолгом могут "не дотянуть до 15 июня" – глава Минфина Йеллен

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США смогут платить по счетам лишь до середины июня, если власти не решат вопрос с повышением лимита госдолга. Об этом заявила глава Минфина Джанет Йеллен в эфире телеканала NBC.

"Моя оценка такова: шансы дотянуть до 15 июня, будучи в состоянии оплатить все наши счета, довольно низки", – сказала она.

Правительство Штатов, таким образом, обязано найти выход из кризисной ситуации к 1 июня, считает Йеллен. По ее словам, начала июня является жестким крайним сроком.

Она уточнила, что после 15 июня ожидаются "серьезные" налоговые платежи. При этом, США вряд ли смогут дотянуть до этой даты, резюмировала Йеллен.

Ранее стало известно, что 43 республиканца из сената конгресса США заявили, что не будут согласовывать повышение потолка госдолга, до тех пор, пока администрация Вашингтона не пойдет на сокращение государственных расходов.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, сообщил, что достигнет согласия с республиканцами. Он также добавил, что дефолт может стать катастрофой для экономики и граждан США.

