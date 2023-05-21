Республиканцы "отбросили назад" переговорный процесс по потолку госдолга США – Белый дом

Фото: 123RF/gioiak2

Команда спикера палаты представителей США Кевина Маккарти "отбросила назад" переговоры с администрацией по проблеме госдолга страны. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Вчера вечером в округе Колумбия команда спикера представила предложения, которые стали большим шагом назад и содержали набор крайних однопартийных требований, которые никогда не могли бы быть приняты обеими палатами конгресса", – приводит ее слова РИА Новости.

Жан-Пьер уточнила, что президент США Джо Байден выдвигал разные предложения по сокращению бюджета, в том числе ограничение расходов, сокращение прибылей крупных фармкомпаний, а также закрытие лазеек для нефтегазовых предприятий.

По словам пресс-секретаря Белого дома, представители администрации США готовы проводить встречи с членами конгресса по вопросу госдолга в любое время.

Она обвинила республиканское руководство в том, что те угрожают впервые в истории привести США к дефолту в случае невыполнения их "радикальных однопартийных требований".

Ранее сообщалось, что 43 члена сената конгресса США от Республиканской партии заявили, что не будут согласовывать повышение потолка госдолга, если при этом администрация Вашингтона не пойдет на сокращение государственных расходов.

Байден, в свою очередь, заявил, что достигнет согласия с республиканцами. Он также добавил, что дефолт может стать катастрофой для экономики и граждан США.

