Захарова назвала США "королевством кривых зеркал" после слов Байдена о дефолте

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Мировые государства знают, что США тратят больше, чем зарабатывают, из-за чего страну можно сравнить с "королевством кривых зеркал". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

"Королевство кривых зеркал", – прокомментировала дипломат слова президента США Джо Байдена о том, что Америка никогда не объявит дефолт по долговым обязательствам.

Вместе с тем Захарова обратила внимание, что президенты США признают дефолт не экономическим, а политическим показателем.

До этого 43 члена сената конгресса США от Республиканской партии заявили, что не будут согласовывать повышение потолка госдолга, если при этом администрация Вашингтона не пойдет на сокращение государственных расходов.

При этом Байден пообещал договориться с ними и сообщил, что дефолт может стать катастрофой для США и их граждан.

