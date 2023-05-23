Эксперт назвал валюты, в которые можно вложить деньги на фоне угрозы дефолта США

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Сбережения в долларах можно обменять на китайские юани или индийские рупии, предложил президент Региональной ассоциации оценщиков Кирилл Кулаков в связи с информацией о возможном дефолте в США. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Доллар долгое время был второй по популярности валютой в РФ после рубля, заявил он. Согласно данным Банка России на 1 февраля этого года, у граждан страны на руках имеется 105,4 миллиарда долларов.

"На фоне слухов о дефолте США и крахе американской валюты резонно возникает вопрос: в какую финансовую корзину переложить эти накопления? Российские банки сегодня активно предлагают депозиты в китайской валюте. Ставки по ним ниже, чем по рублевым депозитам, но выше, чем по вкладам в долларах", – рассказал он.

Кулаков добавил, что в среднем ставка по депозиту в юанях составит 3%.

По его словам, за последние десять лет юань смог вырасти по отношению к рублю в той же пропорции, что и доллар, к тому же значимость китайской валюты для мировой экономики постепенно возрастает.

Также он предложил россиянам депозиты в рупиях, за которые российские банки тоже предлагают 3% годовых.

"Но вклады в отечественной валюте на сегодняшний день выглядят привлекательнее, поскольку можно разместить свободные средства под 8–9% годовых в системообразующих банках, что гарантирует сохранность вложений", – сказал Кулаков.

Эксперт призвал к разграничению вложений, а не сбору всех средств в одной финансовой корзине.

Он также посоветовал гражданам не заключать долгосрочных договоров по депозитам, так у вкладчиков появится больше возможностей поменять решения той или иной ситуации.

Ранее американский инвестор Джим Роджерс заявлял, что Соединенные Штаты обязательно поднимут потолок госдолга, так как ни в коем случае не доведут до объявления дефолта, но это лишь ухудшит экономическую ситуацию в стране.

