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Белый дом и конгресс США достигли договоренности по повышению потолка госдолга – СМИ
Фото: depositphotos/izanbar
Представители Белого дома и республиканцы конгресса США достигли принципиальной договоренности касательно повышения потолка госдолга страны для предотвращения дефолта. Об этом в Twitter написал корреспондент портала Punchbowl News Джейк Шерман со ссылкой на источники.
Уточняется, что палата представителей конгресса может проголосовать по инициативе о повышении потолка госдолга во вторник, 30 мая.
Ранее Минфин США заявил, что казначейство будет иметь недостаточно средств для выполнения правительственных облигаций 5 июня, если конгресс не приостановит или не поднимет лимит госдолга страны.
Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, в свою очередь, обратилась к американским властям с просьбой поскорее решить проблему потенциального дефолта.
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