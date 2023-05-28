Глава МВФ сравнила вероятность дефолта США со сказкой о Золушке

Фото: Агентство ''Москва''/Андрей Никеричев

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева обратилась к американским властям с просьбой поскорее решить проблему потенциального дефолта. Об этом она сообщила во время пресс-конференции, трансляция которой опубликована на сайте МВФ.

Георгиева заявила, что от позиции доллара зависит вся мировая экономика, а рынок казначейских обязательств Соединенных Штатов по-прежнему остается якорем стабильности мирового рынка.

Глава МВФ сравнила ситуацию с дефолтом в США со сказкой о Золушке.

"Все мы читали сказку о Золушке. Золушка должна покинуть бал ровно в полночь. Мы находимся на этом этапе, поэтому, пока наша карета не превратилась в тыкву, не могли бы мы решить эту проблему?" – сказала Георгиева.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом 5 июня в том случае, если не удастся добиться повышения потолка госдолга.

Председатель палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти сообщил, что собирается каждый день общаться с американским президентом Джо Байденом на тему повышения потолка госдолга США до тех пор, пока эта ситуация не разрешится.

Байден, в свою очередь, заявил, что, по его мнению, участники переговоров очень близки к заключению сделки.