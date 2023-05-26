Володин назвал госдолг США главной аферой века

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Вашингтон стоит на пороге дефолта. Его госдолг является мировой финансовой пирамидой, построенной для обмана других государств, заявил в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, американский президент Джо Байден вынужден повышать потолок госдолга. Со времен Второй мировой войны это делалось более 100 раз, напомнил парламентарий.

"Штаты живут за счет других государств. Способность самостоятельно обслуживать долги уменьшается. Вдумайтесь, в 2023 году сумма процентных платежей по американскому госдолгу может достичь 1,5 триллиона долларов", – отметил Володин.

Он объяснил, что такая ситуация приведет к большим рискам, поэтому многие страны начали переходить в расчеты в национальных валютах.

Ранее сообщалось, что американский государственный долг по итогам 2022 года оказался равен совокупной задолженности правительств следующих 13 крупнейших стран-должников и превысил российский в 107 раз. Так, по итогам 2022 года госдолг США достиг рекордной отметки в 31,42 триллиона долларов.