Байден заявил, что в ближайшее время появится информация о договоренности по госдолгу США

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что в ближайшие часы станет ясно, достигнута ли договоренность между администрацией США и республиканцами в конгрессе по госдолгу страны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова главы Белого дома.

Байден также отметил, что, по его мнению, участники переговоров очень близки к заключению сделки.

"Все продвигается довольно хорошо. Я настроен очень оптимистично", – добавил американский лидер.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом 5 июня в том случае, если не удастся добиться повышения потолка госдолга.

Председатель палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти сообщил, что собирается каждый день общаться с американским президентом на тему повышения потолка госдолга США до тех пор, пока эта ситуация не разрешится.

Он также добавил, что администрация США и республиканцы в конгрессе не рассматривают возможность сокращения военных расходов страны для предотвращения дефолта.