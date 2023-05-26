Минфин США перенес ожидаемый срок дефолта в стране на 5 июня

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Минфин США перенес ожидаемый срок дефолта в стране с 1 на 5 июня. Об этом говорится в письме главы американского министерства Джанет Йеллен лидерам конгресса.

Как указывается в тексте письма, теперь Минфин ожидает, что казначейство будет иметь недостаточно средств для выполнения правительственных облигаций 5 июня, если конгресс не приостановит или не поднимет лимит госдолга страны.

Глава министерства также призвала конгресс как можно быстрее решить данный вопрос.

В конце января стало известно, что госдолг США вырос до разрешенного максимума – 31 триллиона 427 миллиардов долларов. В связи с этим Минфин страны объявил о начале реализации мер, направленных на предотвращение дефолта.

Первый зампред Центробанка России Ксения Юдаева заявила, что ЦБ надеется, что Соединенные Штаты смогут избежать дефолта.

Юдаева подчеркнула, что в целом на фоне санкций Россия смогла снизить свою зависимость от американской финансовой системы, однако в критической ситуации дефолт в США сможет оказать влияние на экономику РФ.