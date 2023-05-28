США переводят экономику в плановый режим, напоминающий советский – СМИ

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США начали переводить экономику в плановый режим, который похож на советские пятилетки. Об этом сообщает журнал Shūkan Gendai со ссылкой на автора статьи Таро Ивата.

Такой переход совершается при задействовании субсидирования отраслей промышленности и поощрения американских покупателей, указал он.

"При покупке электромобиля американец имеет право на федеральную субсидию в размере до 7 500 долларов в целях содействия их популяризации. Однако это не касается автомобилей японских, европейских и корейских производителей", – отметил автор материала.

Ивата напомнил, что в октябре прошлого года США сообщили о выделении 2,8 миллиарда долларов для расширения внутреннего производства батарей для электроавтомобилей.

"C подъемом Китая, Америка, главная опора свободной торговли, склоняются к контролю и блокам. Новый "железный занавес" американо-китайского разделения опустил Запад, а не Восток", – считает он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что достигнутые Белым домом и республиканцами в конгрессе США договоренности позволили предотвратить катастрофический дефолт в стране. Он добавил, что в течение дня переговорные группы завершат работу над законодательным текстом, после чего соглашение направят в палату представителей и сенат США.