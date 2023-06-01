Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о повышении потолка госдолга

Фото: 123RF/kitleong

Законопроект о повышении потолка госдолга США для предотвращения дефолта в стране получил достаточно голосов для его одобрения Палатой представителей Конгресса США. Трансляцию голосования вел телеканал С-Span.

За законопроект проголосовали 314 конгрессменов, 117 отдали свои голоса против.

"Законопроект одобрен", – сообщил председатель слушаний.

Впоследствии законопроект должен одобрить Сенат, а далее он отправится на подпись президенту США Джо Байдену.

Ранее Байден заявил, что достигнутые Белым домом и республиканцами в конгрессе США договоренности позволили предотвратить катастрофический дефолт в стране. Он направил соглашение в Палату представителей и Сенат США и призвал оба органа принять соглашение немедленно.