04:55Экономика
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о повышении потолка госдолга
Фото: 123RF/kitleong
Законопроект о повышении потолка госдолга США для предотвращения дефолта в стране получил достаточно голосов для его одобрения Палатой представителей Конгресса США. Трансляцию голосования вел телеканал С-Span.
За законопроект проголосовали 314 конгрессменов, 117 отдали свои голоса против.
"Законопроект одобрен", – сообщил председатель слушаний.
Впоследствии законопроект должен одобрить Сенат, а далее он отправится на подпись президенту США Джо Байдену.
Ранее Байден заявил, что достигнутые Белым домом и республиканцами в конгрессе США договоренности позволили предотвратить катастрофический дефолт в стране. Он направил соглашение в Палату представителей и Сенат США и призвал оба органа принять соглашение немедленно.
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