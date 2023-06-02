Сенат одобрил законопроект о повышении потолка госдолга США

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Законопроект о повышении потолка госдолга США для предотвращения дефолта в стране получил достаточно голосов для его одобрения Сенатом Конгресса США. Трансляцию ведет телеканал C-SPAN.

За инициативу выступили 63 члена верхней палаты Конгресса, против – 36.

Ранее сообщалось, что законопроект о повышении потолка госдолга был одобрен палатой представителей Конгресса США. Теперь законопроект для его полного принятия остается подписать президенту США Джо Байдену.

Президент США ранее сообщил, что между Белым домом и республиканцами в конгрессе были достигнуты договоренности, которые позволили "предотвратить катастрофический дефолт в стране".

В США приняли законопроект о повышении потолка госдолга