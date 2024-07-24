Эксперт Бархота назвал два условия максимально выгодных банковских вкладов

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Для хорошего дохода стоит выбирать вклады без снятия и пополнения, а также с определенной ставкой. Об этом Москве 24 рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Одним из главных ориентиров при выборе эксперт назвал показатель ключевой ставки Центробанка.

"Желательно, чтобы ставка по вкладу была по крайней мере не ниже ключевой. Тем самым это гарантирует отсутствие потери денег на фоне инфляционных процессов", – отметил специалист.



Андрей Бархота эксперт банковского рынка Традиционно более выгодны вклады без возможности частичного снятия и пополнения. Поскольку для банка это более устойчивый пассив, то по нему они могут предложить клиенту больший доход.

Тем не менее бывают ситуации, когда деньги могут срочно понадобиться. Поэтому специалист посоветовал комбинировать депозитную базу.

"Часть средств можно оставить на вкладе без снятия, а часть положить на накопительный счет, откуда можно в любое время взять деньги на внезапно возникшие нужды", – указал эксперт.

Ранее финансист Андрей Пушкарев рассказал, как копить тем, кто не привык этим заниматься. Эксперт посоветовал начать откладывать небольшую сумму – по 100 рублей в день. По его словам при таком раскладе к концу года россиянам удастся накопить 36 тысяч рублей.