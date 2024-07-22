Путин подписал закон о социальных банковских вкладах для граждан с низкими доходами

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Владимир Путин подписал закон о социальных банковских вкладах для россиян, которые имеют низкий доход. Нормативный акт появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о получателях соцподдержки. Для них будут доступны специальные банковские продукты, открыть которые можно через "Госуслуги". Так, например, на социальный вклад или счет можно будет перечислить не более 50 тысяч рублей.

В правовом акте прописано, что там не могут храниться деньги в иностранной валюте.

Ранее правительство России поддержало законопроект, который запрещает банкам в одностороннем порядке повышать размер кредита и лимита по кредитным картам, однако документ нужно доработать.

По мнению авторов инициативы, увеличение кредита вгоняет россиян в долговую яму, а в случаях, когда такая опция предусмотрена, банки фактически навязывают клиентам дополнительное кредитование.

