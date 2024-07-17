СФ одобрил закон о социальных вкладах для граждан с низкими доходами

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Совет Федерации одобрил на заседании закон, который предусматривает создание особых банковских продуктов для граждан с низкими доходами – социального банковского счета и социального банковского вклада. Авторами документа выступила группа депутатов и сенаторов.

На первом чтении предполагалось, что для таких банковских продуктов доход будет начисляться в размере процентной ставки в привязке к ключевой ставке. Однако ко второму чтению депутаты решили увязать доход с лучшими условиями, действующими в конкретной кредитной организации.

Таким образом, размер процентной ставки по договору социального банковского вклада будет определяться как максимальный размер процентной ставки по вкладам физлиц сроком до одного года включительно. Максимальная сумма такого вклада не может превышать 50 тысяч рублей, а процентная ставка по нему будет зависеть от конкретного банка. При этом договор социального вклада должен предусматривать возможности его пополнения в любое время до максимальной суммы, частичного снятия денег и расторжения договора по инициативе гражданина без уменьшения процентной ставки и без комиссий.

Договор социального банковского вклада или счета будет открываться только в кредитных организациях, имеющих право на привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок). Также если они могут открыть или вести банковские счеты физических лиц в соответствии с лицензией, выдаваемой Банком России, а также участвующих в системе обязательного страхования вкладов в банках.

Внесение денежных средств в иностранной валюте не допускается, а проценты по такому вкладу будут перечисляться ежемесячно на отдельный счет, указанный вкладчиком.

Открыть такие счеты и вклады можно будет через "Госуслуги" только тем гражданам, которые являются получателями мер социальной защиты, при этом сведения об их назначении размещены в госинформсистеме. При этом гражданин не сможет иметь более одного действующего договора социального банковского вклада или счета.

Закон должен вступить в силу с 1 июля 2025 года. Его положения в первое время будут применяться лишь в отношении системно значимых кредитных организаций, а с 1 января 2027 года – в отношении других банков.

Кроме того, для совершения операций по счету или вкладу банки будут обеспечивать возможность клиентов в использовании национального платежного инструмента – карты "Мир". Также они не смогут взимать плату за ее использование.

Ранее правительство России поддержало законопроект, который запрещает банкам в одностороннем порядке повышать размер кредита и лимита по кредитным картам, однако документ нужно доработать. По мнению парламентариев, увеличение кредита вгоняет россиян в долговую яму, а в случаях, когда такая опция предусмотрена, банки фактически навязывают клиентам дополнительное кредитование.