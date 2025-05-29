Экономист Балынин: россияне с фиксированным окладом получат повышенную зарплату в мае

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В мае у россиян, которые получают фиксированный оклад, выплата за вторую половину мая будет выше, чем за первую. Об этом "Газете.ру" заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

По словам собеседника издания, это связано с производственным календарем и положениями статьи 136 Трудового кодекса России. При пятидневной рабочей неделе в апреле этого года было 22 рабочих дня – по 11 на каждую половину месяца. В мае – 18 рабочих дней, из которых 7 пришлись на первую половину и 11 – на вторую. Такая разница повлияла на структуру выплат, пояснил специалист.

Экономист отметил, что при окладе в 50 тысяч рублей в апреле работник получал по 25 тысяч. В мае за первую половину ему выплатят 19 444,44 рубля, за вторую – 30 555,56 рубля. После вычета НДФЛ сотрудник получит на руки 16 916,44 рубля за первую половину месяца, 26 583,56 рубля – за вторую.

Вторая майская выплата будет не только выше первой, но и второй апрельской, подчеркнул экономист. Премии и надбавки обычно начисляются ко второй зарплате за месяц, что дополнительно увеличивает сумму.

Ранее сообщалось, что работникам бюджетной сферы проиндексируют зарплаты на 7,6%. Первоочередные соцобязательства заложены в закон о бюджете с учетом уточненного уровня инфляции. По словам главы Минфина Антона Силуанова, повышение заработной платы бюджетников входит в этот перечень.

