HR-эксперт Мурадян: средняя зарплата в РФ может достичь 100 тыс руб к концу года

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Средняя зарплата в России может достичь 100 тысяч рублей к концу этого года. Об этом News.ru заявил HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала Гарри Мурадян.

По словам эксперта, такой прогноз основан на текущем росте доходов.

"Средняя зарплата в России достигла нового рекорда и впервые превысила отметку в 90 тысяч рублей. Она увеличилась впервые за первый квартал 2025 года на 15,5%", – рассказал Мурадян и уточнил, что в целом показатель отражает данные по всей РФ, а не только по отдельным городам.

Собеседник издания считает, что рост зарплат связан с дефицитом квалифицированных кадров. По его мнению, это особенно заметно в таких отраслях, как IT, промышленность, строительство, транспорт и логистика.

"Например, в IT средняя зарплата уже превышает 147 тысяч рублей, а в строительстве и транспорте – 107 тысяч рублей", – заключил он.

В России среднемесячные номинальные зарплаты к 2028 году вырастут до 132 940 рублей, следует из прогноза социально-экономического развития страны на 2026–2028 годы. Как указано в документе, в этом году показатель может составить 102 728 рублей, в 2026-м – 114 420 рублей, в 2027-м – 123 880 рублей.

При этом, согласно данным Росстата, реальные зарплаты в РФ в прошлом году выросли на 9,1% в годовом выражении.