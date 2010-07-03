Amazon оштрафовали на 4 миллиона евро

17:07
17:07
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Фото: ТАСС/PA Wire/Chris Radburn
Торговый суд Парижа оштрафовал два филиала американской компании Amazon на четыре миллиона евро за заключение не отвечающих торговому кодексу договоров с участниками ее электронной торговой площадки, сообщает ТАСС.
Речь идет о Amazon Services Europe и Amazon France services. Помимо штрафа, их обязали в течение шести месяцев изменить несколько пунктов общих условий использования торговой площадки. Отмечается, что эти изменения помогут сбалансировать коммерческие отношения между Amazon и небольшими компаниями, которые продают свои товары на этой площадке.
Если Amazon не выполнит требования суда, компании начислят дополнительный штраф по 10 тысяч евро в сутки.
Расследование DGCCRF проводилось с 2016 по 2017 годы в отношении всех электронных торговых площадок, работающих на территории страны. Тогда был выявлен ряд нарушающих закон пунктов договора, заключаемого между Amazon и продавцом. Они ставили последнего в заведомо невыгодное положение и не отвечали торговому кодексу Франции.
В июле этого года Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Amazon. Компанию подозревают в нарушении правил конкуренции Евросоюза.
ЕК хочет проверить, "является ли использование Amazon конфиденциальных данных от независимых розничных торговцев, которые продают на своем рынке, нарушением правил конкуренции ЕС". Как напомнили в Еврокомиссии, потребители часто делают покупки в интернете, поэтому электронная коммерция с ее более широким выбором и выгодными ценами повысила розничную конкуренцию.
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