Amazon оштрафовали на 4 миллиона евро

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Торговый суд Парижа оштрафовал два филиала американской компании Amazon на четыре миллиона евро за заключение не отвечающих торговому кодексу договоров с участниками ее электронной торговой площадки, сообщает ТАСС.

Речь идет о Amazon Services Europe и Amazon France services. Помимо штрафа, их обязали в течение шести месяцев изменить несколько пунктов общих условий использования торговой площадки. Отмечается, что эти изменения помогут сбалансировать коммерческие отношения между Amazon и небольшими компаниями, которые продают свои товары на этой площадке.

Если Amazon не выполнит требования суда, компании начислят дополнительный штраф по 10 тысяч евро в сутки.

Расследование DGCCRF проводилось с 2016 по 2017 годы в отношении всех электронных торговых площадок, работающих на территории страны. Тогда был выявлен ряд нарушающих закон пунктов договора, заключаемого между Amazon и продавцом. Они ставили последнего в заведомо невыгодное положение и не отвечали торговому кодексу Франции.

В июле этого года Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Amazon. Компанию подозревают в нарушении правил конкуренции Евросоюза.

ЕК хочет проверить, "является ли использование Amazon конфиденциальных данных от независимых розничных торговцев, которые продают на своем рынке, нарушением правил конкуренции ЕС". Как напомнили в Еврокомиссии, потребители часто делают покупки в интернете, поэтому электронная коммерция с ее более широким выбором и выгодными ценами повысила розничную конкуренцию.