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21:49

Жена главы Amazon уступила 75% акций компании и завершила развод

за рубежом

21:49

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Фото: ТАСС/Zuma

Экс-супруга богатейшего человека в мире Джеффа Безоса Маккензи завершила бракоразводный процесс. Она уступила мужу 75% акций компании Amazon, доли в газете Washington Post и компании Blue Origin. Об этом Маккензи Безос написала в своем микроблоге в Twitter.

"Благодарна за то, что завершила процесс расторжения брака с Джеффом при совместной поддержке каждого из нас и всех, кто отнесся к нам с добротой", − подчеркнула Маккензи Безос. Она отметила, что "счастлива отдать все доли в Washington Post и Blue Origin, а также 75% акций Amazon плюс полагающееся право голоса". Женщина также выразила уверенность, что бывший супруг продолжит "вносить вклад совместно с персоналом этих замечательных предприятий".


В январе 2019 года Джефф Безос и его супруга объявили о намерении развестись после 25 лет брака. По данным СМИ, причиной развода стали отношения Безоса с бывшей телеведущей Лорен Санчез.

Пара познакомилась в начале 1990-х в нью-йоркском хедж-фонде D.E. Shaw. После свадьбы они переехали в Сиэтл, где Джефф Безос основал компанию Amazon. У супругов четверо детей.

Джефф Безос уже второй год занимает первую строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии журнала Forbes. Его состояние оценивают в 131 миллиард долларов.

за рубежом

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