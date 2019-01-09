Самый богатый человек мира пополнит ряды завидных холостяков

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Джефф Безос, возглавляющий компанию Amazon, и его супруга Маккензи объявили о разводе. Запись появилась в Twitter предпринимателя, который считается самым богатым человеком на планете.

Безос и его жена отметили, что решили рассказать людям, как развивается их жизнь. "После длительного периода осторожного исследования и пробной попытки жить отдельно мы решили развестись и продолжить общаться как друзья", – сказано в заявлении пары.

Джефф Безос и Маккензи Таттл создали семью в 1993 году. У них трое сыновей и приемная дочь из Китая.

Состояние Безоса оценивается в 150 миллиардов долларов. В марте минувшего года глава Amazon поднялся на первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, обогнав основателя компании Microsoft Билла Гейтса. А в сентябре его компания стала второй после Apple фирмой, чья капитализация превысила триллион долларов.