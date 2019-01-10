Названа причина развода владельца Amazon

Причиной развода основателя Amazon Джеффа Безоса с женой стали его отношения с бывшей телеведущей Лорен Санчез, сообщает портал Page Six.
По данным издания, Безоса видели вместе с Санчез еще в октябре. Также их видели вместе на церемонии вручения "Золотого глобуса" и на проходившей в тот же день вечеринке Amazon.
Ранее Джефф Безос и его супруга Маккензи объявили о разводе после 25 лет брака.
При этом Маккензи Безос после развода может получить 69 миллиардов долларов.
Пока условия, на которых пара будет делить имущество, неизвестны. Состояние Джеффа Безоса оценивается, по данным Forbes, в 150 миллиардов долларов. Даже если Маккензи получит всего один процент от состояния мужа, то все равно попадет в число богатейших женщин планеты, отмечают эксперты.
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