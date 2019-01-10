Супруга владельца Amazon станет самой богатой женщиной в мире после развода

Маккензи Безос, супруга основателя американской компании Amazon, после развода может получить 69 миллиардов долларов. Если это произойдет, то она станет самой богатой женщиной в мире, сообщает Bloomberg.
Пока условия, на которых пара будет делить имущество, неизвестны. Состояние Джеффа Безоса оценивается, по данным Forbes, в 150 миллиардов долларов. Даже если Маккензи получит всего один процент от состояния мужа, то все равно попадет в число богатейших женщин планеты, отмечают эксперты. Не исключено также, что активы супругов поделят на равные части.
Ранее Джефф Безос и его супруга Маккензи объявили о разводе. Запись появилась в Twitter предпринимателя. "После длительного периода осторожного исследования и пробной попытки жить отдельно мы решили развестись и продолжить общаться как друзья", – сказано в заявлении пары. Джефф Безос и Маккензи Таттл создали семью в 1993 году. У них трое сыновей и приемная дочь из Китая.
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