Супруга владельца Amazon станет самой богатой женщиной в мире после развода

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Маккензи Безос, супруга основателя американской компании Amazon, после развода может получить 69 миллиардов долларов. Если это произойдет, то она станет самой богатой женщиной в мире, сообщает Bloomberg.

Пока условия, на которых пара будет делить имущество, неизвестны. Состояние Джеффа Безоса оценивается, по данным Forbes, в 150 миллиардов долларов. Даже если Маккензи получит всего один процент от состояния мужа, то все равно попадет в число богатейших женщин планеты, отмечают эксперты. Не исключено также, что активы супругов поделят на равные части.

Ранее Джефф Безос и его супруга Маккензи объявили о разводе. Запись появилась в Twitter предпринимателя. "После длительного периода осторожного исследования и пробной попытки жить отдельно мы решили развестись и продолжить общаться как друзья", – сказано в заявлении пары. Джефф Безос и Маккензи Таттл создали семью в 1993 году. У них трое сыновей и приемная дочь из Китая.

Джефф Безос является лидером рейтинга богатейших бизнесменов мира Bloomberg Billionaires Index. За 2018 год он потерял 53 миллиарда долларов.

Сейчас самой богатой женщиной в мире является Франсуаза Беттенкур Майерс, внучка основателя L'Oreal. Ее состояние оценивается в 45,6 миллиарда долларов.