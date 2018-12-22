Подсчитаны потери самых богатых бизнесменов мира за 2018 год

В текущем году состояние самых богатых предпринимателей мира уменьшилось на 511 миллиардов долларов. Капитал 500 крупнейших бизнесменов в совокупности сократился до 4,7 триллиона долларов, сообщает Bloomberg.
Согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, владелец компании Amazon Джефф Безос, являющийся лидером списка, за год потерял 53 миллиарда долларов.
173 представителя США, превалирующие в списке, в совокупности лишились с начала 2018 года 5,9 процента капитала. Аналитики оценили их состояние в 1,9 триллиона долларов.
В Европе показатели членов семьи Шеффлер – акционеров немецкого производителя шин Continental AG – с начала года сократились на 17 миллиардов долларов.
В России, по данным аналитиков, бизнесмены незначительно потеряли свои активы. Оценка капитала 25 крупнейших бизнесменов из России сократилась до 225 миллиардов долларов.
Ранее стало известно, что глава Facebook Марк Цукерберг опустился на шестую строчку индекса Bloomberg из-за скандала, связанного с причастностью социальной сети к "российскому вмешательству" в выборы США.
С начала года Цукерберг потерял 17,4 миллиарда долларов. Летом он входил в тройку богатейших людей планеты: в конце июля состояние Цукерберга составляло 86,6 миллиарда долларов.
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