Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Amazon

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Amazon. Компанию подозревают в нарушении правил конкуренции Евросоюза. О старте расследования сообщила пресс-служба ЕК.
ЕК хочет проверить, "является ли использование Amazon конфиденциальных данных от независимых розничных торговцев, которые продают на своем рынке, нарушением правил конкуренции ЕС".
Как напомнили в Еврокомиссии, потребители часто делают покупки в интернете, поэтому электронная коммерция с ее более широким выбором и выгодными ценами повысила розничную конкуренцию. Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер пояснила, что "решила очень внимательно изучить деловую практику Amazon и ее двойную роль в качестве рынка и розничного продавца". Ей предстоит оценить, соответствуют или нет деятельность Amazon правилам конкуренции ЕС, передает ТАСС.
По информации ЕК, Amazon постоянно собирает данные об активности независимых продавцов на своей платформе. "Основываясь на предварительном установлении фактов, ЕК предполагает, что Amazon использует конфиденциальную информацию о продавцах на рынке, их продуктах и транзакциях на рынке", – сказано в сообщении Еврокомиссии.
Накануне сообщалось, что главой Еврокомиссии впервые стала женщина. 16 июля Европарламент назначил на этот пост Урсулу фон дер Ляйен, которая ранее возглавляла Минобороны Германии. Срок полномочий нынешнего главы ЕК Жан-Клода Юнкера истекает в конце октября.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.