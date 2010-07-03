Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Amazon

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Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Amazon. Компанию подозревают в нарушении правил конкуренции Евросоюза. О старте расследования сообщила пресс-служба ЕК.

ЕК хочет проверить, "является ли использование Amazon конфиденциальных данных от независимых розничных торговцев, которые продают на своем рынке, нарушением правил конкуренции ЕС".

Как напомнили в Еврокомиссии, потребители часто делают покупки в интернете, поэтому электронная коммерция с ее более широким выбором и выгодными ценами повысила розничную конкуренцию. Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер пояснила, что "решила очень внимательно изучить деловую практику Amazon и ее двойную роль в качестве рынка и розничного продавца". Ей предстоит оценить, соответствуют или нет деятельность Amazon правилам конкуренции ЕС, передает ТАСС.

По информации ЕК, Amazon постоянно собирает данные об активности независимых продавцов на своей платформе. "Основываясь на предварительном установлении фактов, ЕК предполагает, что Amazon использует конфиденциальную информацию о продавцах на рынке, их продуктах и транзакциях на рынке", – сказано в сообщении Еврокомиссии.

Накануне сообщалось, что главой Еврокомиссии впервые стала женщина. 16 июля Европарламент назначил на этот пост Урсулу фон дер Ляйен, которая ранее возглавляла Минобороны Германии. Срок полномочий нынешнего главы ЕК Жан-Клода Юнкера истекает в конце октября.