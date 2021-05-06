Компания Джеффа Безоса разыграет полет в космос

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Аэрокосмическая компания Джеффа Безоса Blue Origin разыграет полет в космос на космическом корабле New Shepard. Об этом рассказал портал News.ru.
"20 июля New Shepard впервые отправится в космос с командой астронавтов на борту. Мы предлагаем одно место для того, кто победит в онлайн-аукционе", – говорится в сообщении компании.
Зарегистрироваться можно до 19 мая. Сначала информация об именах и ставках участников будет закрыта, но ее опубликуют к 19 мая, когда начнутся торги. Победителя определят 12 июня.
Ранее другая американская частная космическая компания SpaceX провела успешные испытания корабля Starship, предназначенного для полетов на Марс. Аппарат поднялся на высоту около 10 километров, после чего плавно приземлился на специальную площадку рядом со стартовым комплексом.
SpaceX провела успешные испытания прототипа корабля Starship
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