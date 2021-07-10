Состояние Безоса выросло на 11 млрд после ухода с поста гендиректора Amazon

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Состояние основателя Amazon ("Амазон") Джеффа Безоса через неделю после ухода с поста генерального директора компании стало больше на 11 миллиардов долларов, сообщает журнал "Форбс".

По данным экспертов, с момента, когда 5 июля пост гендиректора занял Энди Джесси, благодаря росту акций Amazon состояние Безоса увеличилось на 10,6 миллиарда долларов и теперь составляет 212,4 миллиарда долларов.

Послужила такому скачку новость о том, что Минобороны США отказалось от контракта по предоставлению услуг в области облачных вычислений на сумму 10 миллиардов долларов. До этого специалисты ожидали, что он будет представлен американской корпорации Microsoft. Однако представители Amazon это решение пытались оспорить в судебном порядке.

Сам Безос провел всю неделю в Сан-Вэлли штата Айдахо – горнолыжном курорте, где проводилась ежегодная конференция инвестиционного банка Allen & Co, которую чаще называют "летним лагерем для миллиардеров".

Крупнейший в мире онлайн-ретейлер Amazon, предоставляющий товары и услуги через интернет, был основан Безосом в США в 1994 году. Продажа книг и музыкальных пластинок постепенно дополнились торговлей фильмами, видеоиграми и бытовой электроникой. Кроме того, компания первой в США предложила пользователям услугу платного скачивания фильмов с дальнейшей возможностью их просмотра без подключения к интернету.

Ранее Безос заявил, что 20 июля планирует полететь в космос. Известно, что на 20 июля запланирован суборбитальный полет корабля New Shepard с пассажирами. Летательный аппарат принадлежит компании Безоса Blue Origin.