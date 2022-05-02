Во Франции первомайские демонстрации переросли в ожесточенные столкновения с полицией. Участники профсоюзов и студенческих организаций вышли на улицы, требуя более социальной и экологически направленной политики.

В Париже демонстранты собрались на площади Республики и направились в сторону площади Нации. Наиболее серьезные стычки произошли недалеко от ратуши 11-го округа Парижа – на площади Леона Блюма. Известно о двух пострадавших полицейских. Под горячую руку протестующих попали кафе.

Акции также прошли в Марселе, Нанте и других городах.

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