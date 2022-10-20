Совет Евросоюза принял санкции против Ирана за военную поддержку РФ

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Совет Евросоюза "в рекордные сроки" ввел новые санкции в отношении Ирана в связи с тем, что республика якобы оказывает военную помощь РФ. Об этом сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель в Twitter.

"Мы приняли молниеносные действия против Ирана, который поддерживает российскую военную кампанию на Украине. Я приветствую решение Совета ЕС принять в рекордные сроки санкции против тех в Иране, кто оказывает военную поддержку России", – заявил он.

В конце августа западные СМИ сообщили, что Иран отправил в Россию первую партию ударных беспилотников Mohajer-6 и Shahed для использования в ходе спецоперации на Украине.

В США считают, что поставка иранских дронов может помочь Москве заполнить важный пробел в военной кампании на Украине.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно о приобретении Россией боевых дронов у Ирана. По его словам, Вооруженные силы РФ используют на Украине отечественную технику с российскими наименованиями.

Также постоянный представитель Ирана при ООН Амид Саид Иравани заявил, что Иран категорически отверг обвинения в передаче России беспилотников для использования в конфликте на Украине.

По его словам, обвинения безосновательны и ничем не подкреплены.

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