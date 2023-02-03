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Канада ввела санкции против ряда российских артистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Канады.

Из-за конфликта на Украине, в санкционный список попали 38 физических и 16 юридических лиц. Эти лица Канада обвиняет в распространении дезинформации и пропаганды.

Среди артистов в список попали: Михаил Боярский, Марат Башаров, Николай Басков, Дима Билан, Николай Расторгуев, Олег Газманов, Александр Маршал, Полина Гагарина, Надежда Бабкина, Александр Буйнов, Дана Борисова, Ирина Аллегрова, Максим Аверин, Игорь Бутман, Лариса Долина, Дмитрий Дюжев, Виктория Дайнеко, Михаил Галустян.

Также в санкционный список попали: заместитель главного редактора медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрия Горностаева, ведущий ВГТРК Сергей Брилев, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, депутат Госдумы Александр Хинштейн, организации, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным.

В свою очередь посол РФ в Канаде заявил, что Россия ответит на новые канадские санкции.

Ранее сообщалось, что придерживающаяся военного нейтралитета Сербия осталась без западных союзников в связи с противостоянием на Украине и отказом поддержать антироссийские санкции.

Сербия теперь окружена государствами Североатлантического альянса. Вучич подчеркнул, что ни одна современная страна не может функционировать в этом мире в одиночку.

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